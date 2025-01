Gattinara ricorda l’imprenditrice Antonietta Nugnes. La donna aveva 78 anni, da parecchio tempo combattevano contro una malattia.

Gattinara ricorda l’imprenditrice Antonietta Nugnes

Lutto a Gattinara nei giorni scorsi per la scomparsa di Antonietta Nugnes. La donna si è spenta a 78 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Da tempo ormai la gattinarese era infatti costretta a fare i conti con problematiche di salute che lentamente l’hanno strappata dalle braccia della sua adorata famiglia.

In città Antonietta era particolarmente conosciuta. Non solo perché era moglie di Nicola Montella, titolare dell’omonima agenzia funebre, ma anche in quanto era una colonna portante della stessa impresa.

Il ricordo della figlia

«Purtroppo una brutta malattia ha iniziato a farla tribolare una decina di anni fa – spiega la figlia Simona -. Lei però ha sempre lottato tanto. Nel corso della vita inoltre è stata un punto di riferimento importantissimo in azienda e per tutti noi. Era sempre disponibile con tutti, quando c’era bisogno si faceva sempre in quattro per aiutare. Con gentilezza e i suoi modi buoni ha dato un contribuito sostanziale alla nostra famiglia e alla nostra attività lavorativa».

Antonietta era un faro capace di illuminare la vita della sua splendida famiglia. «Mamma era tutto cuore. E’ stata in grado di crescere me e mio fratello in maniera speciale – evidenzia ancora la figlia -. Inoltre era diventata anche nonna e ai suoi nipoti era particolarmente legata».

Il funerale celebrato in San Pietro

La donna ha chiuso per sempre gli occhi martedì lasciando il marito Nicola, i figli Dino con Barbara e Simona con Corrado, i nipoti Matteo con Asja, Federica e Beatrice, la sorella Luigina, il fratello Luigi, con le rispettive famiglie. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Ora Antonietta riposa nel cimitero cittadino.

Numerose le testimonianze di affetto che la famiglia ha ricevuto. Ed anche sui social non pochi sono coloro che hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia Montella per la dolorosa perdita subita. «Pur non essendo all’interno di sodalizi e associazioni – conclude la figlia – tanti hanno avuto modo di conoscere mamma apprezzando la splendida donna che è stata».

