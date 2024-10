Con l’auto finisce nel fiume: morta una giovane di 24 anni. In corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Con l’auto finisce nel fiume: morta una giovane di 24 anni

Tragedia in Valle d’Aosta nel pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre: un incidente che ha scosso tutta la zona. E’ stato recuperato verso le 17 da parte dei vigili del fuoco il corpo senza vita di Claire Vanin, impiegata di appena 24 anni. La giovane, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è precipitata nella Dora con l’auto.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, l’incidente è avvenuto a Villeneuve, poco sopra il campo sportivo verso la strada che conduce a Introd, comune di cui era originaria la vittima.

LEGGI ANCHE: Varallo, auto rotola a valle per 150 metri lungo la strada per l’alpe Sacchi

Mancava dalla serata di sabato

L’assenza della ragazza era stata notata già dalla sera precedente, quando non aveva fatto ritorno a casa dopo una serata trascorsa con gli amici.

L’allarme è però scattato nel primo pomeriggio di domenica, quando sono partite le ricerche in tutta la zona. Ricerche che si sono concluse nel modo peggiore possibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del vuoco, le forze dell’ordine e il 118. Il luogo è stato chiuso al traffico per agevolare le operazioni di recupero della salma. Come accennato, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica (e anche l’ora) dell’incidente.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook