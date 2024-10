Varallo, auto rotola a valle per 150 metri lungo la strada per l’alpe Sacchi. Pauroso incidente nella notte, quattro persone sono finite al pronto soccorso.

Varallo, auto rotola a valle per 150 metri lungo la strada per l’alpe Sacchi

Un’auto distrutta e quattro persone finite al pronto soccorso: è il bilancio di un pauroso incidente accaduto nella nottata scorsa lungo la strada per l’alpe Sacchi, sopra Varallo. E poteva anche andare peggio, vista la dinamica dell’episodio.

Erano circa le 2 del mattino di oggi, domenica 27 ottobre, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta sulla strada per il rifugio, allertata a seguito di un incidente. Si trattava di una vettura con quattro persone a bordo che era uscita di strada e che era finita giù per il pendio, capovolgendosi più volte e fermandosi solo dopo aver percorso almeno 150 metri.

L’intervento dei soccorritori

Oltre ai vigili del fuoco di Varallo, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di prassi, gli operatori del Soccorso alpino della Guardia di finanza e i sanitari del 118 con alcune ambulanze.

L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è consistito nel recupero e soccorso dei quattro occupanti feriti, in collaborazione con il Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Successivamente sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. Starà ora alle forze dell’ordine capire come mai il conducente abbia perso il controllo della vettura e sia finito giù per la scarpata.

Foto d'archivio

