Coppia di lupi avvistata a San Martino di Curino

Nei giorni scors una coppia di lupi, probabilmente maschio e femmina, è stata avvistata in frazione San Martino di Curino. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

«Gli avvistamenti – afferma il 40enne che li ha resi noti – sono stati in realtà due, in altrettante occasioni distinte. La prima volta un lupo solitario è stato visto da mia figlia mentre in auto rientrava a casa da Brusnengo. Mentre quello della coppia è avvenuto lunedì scorso attraverso una videocamera che il suo fidanzato ha posizionato vicino alla nostra abitazione nella zona boschiva del laghetto».

Vicino alle abitazioni

In particolare i due lupi si sono trovati a poca distanza dalle abitazioni della frazione. «Per quanto ne sappia – continua la testimonianza – a Curino non avevo sentito di avvistamenti così vicini alle abitazioni. Paura è una parola esagerata, diciamo che c’è un po’ di timore ma al momento nulla più. Peraltro la nostra abitazione è sorvegliata da due cani di grossa taglia e quindi in questo senso ci sentiamo abbastanza protetti».

La presenza di questi animali nel Biellese, come in altre zone del Piemonte, da tempo non è un evento eccezionale così come la presenza vicino agli insediamenti abitativi. Anche perché l’antropizzazione dei territori ha raggiunto livelli tali da lasciare poco spazio agli animali selvatici.

