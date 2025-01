Coppia esce di strada con un piccolo autocarro: morta la donna. La vittima aveva 77 anni, il marito 80enne è finito al pronto soccorso con vari traumi.

Coppia esce di strada con un piccolo autocarro: morta la donna

Una donna di 77 anni è morta e il marito 80enne è rimasto ferito in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Trotona, in provincia di Alessandria. I due stavano viaggiando sul loro piccolo autocarro e stavano percorrendop un tratto di strada privata in uscita da un loro appezzamento di terreno.

L’uomo era alla guida, la donna era seduta sul sedile del passeggero. Per motivi ancora da accertare, lungo un tratto di discesa l’autocarro si è ribaltato, schiantandosi e accartocciandosi sul terreno.

LEGGI ANCHE: Sfonda una vetrina e abbatte segnaletica con una Bmw. Era senza patente e assicurazione

Nulla da fare per la donna

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Tortona, che hanno estratto da mezzo i due pensionati. Per la donna però non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha solo potuto constatarne il decesso. Il marito, con ferite alla spalla e alla scapola, è invece stato portato all’ospedale di Alessandria: non corre pericolo di vita.

In corso le indagini per capire che cosa abbia potuto far ribaltare il veicolo. Si ipotizza un sasso di cui l’uomo alla guida non si è forse accorto, oppure un guasto ai freni. Sul posto per gli accertamenti gli agenti della polizia locale di Tortona.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook