Coppia in moto si scontra contro un’auto: ragazza di 22 anni gravissima al Cto

La comunità di Cigliano in apprensione per la sorte di Irene Negrelisse, giovane di 22 anni che l’altro giorno è stata ricoverata in gravissime condizioni al Cto di orino dopo un incidente in moto. Il fatto è accaduto a Vestignè, centro del Canavese non lontano dal lago di Viverone. Più precisamente, all’incrocio tra la strada provinciale 78 e viale Cesare Torazzi.

Un furgoncino Berlingo è entrato in collisione con una moto, una Kawasaki Z 650 sulla quale viaggiava una coppia di giovani. Ad avere la peggio sono stati i due centauri, cioè Irene Negrelisse (classe 2002 e residente a Cigliano) e Alessio Bertoncin (classe 2003 e residente anche lui a Cigliano). Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del gruppo Vasc di Caravino che hanno trasportato i due ragazzi di Cigliano al Cto di Torino. Lui è stato dimesso dopo poche ore, mentre lei è in gravissime condizioni. Presenti anche i carabinieri a cui è affidato il compito di comprendere la dinamica del sinistro che ha visto coinvolto anche un Citroen Berlingo alla cui guida c’era un canavesano di 72 anni.

Come accennato, i familiari, la comunità di Cigliano e tanti amici della ragazza aspettano con angoscia notizie dall’ospedale. La ragazza ha già subito un intervento e al momento è in prognosi riservata. Le ferite però sono molto gravi.

