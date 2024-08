Cordata finisce in un crepaccio scendendo dal Monte Bianco, un morto. Tragedia a circa 4.600 metri di quota, mentre una coppia di alpinisti scendeva dalla vetta.

Cordata finisce in un crepaccio scendendo dal Monte Bianco, un morto

Un alpinista francese è morto e il suo compagno di cordata è ricoverato all’ospedale di Sallanches in stato d’ipotermia e per un trauma cranico. Questo dopo che entrambi sono finiti in un crepaccio mentre scendevano dal Monte Bianco, lungo la via normale sul versante francese. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

L’incidente si è verificato in mattinata, a 4600 metri di altezza, sotto la vetta. Nella ricostruzione dei soccorritori, i due alpinisti avevano scelto di tagliare la parete nord in diagonale, anziché percorrere una cresta coperta da ghiaccio, quando sono precipitati e finiti in un crepaccio profondo una quindicina di metri.

LEGGI ANCHE: Precipitano per più di un chilometro, due alpinisti morti sul Cervino

L’allarme della compagna

E’ stata la compagna di uno dei due, preoccupata dal non avere più notizie, a insistere nei tentativi di chiamarlo, ricevendo risposta solo a pomeriggio inoltrato, con l’uomo che le appariva totalmente disorientato. E’ così scattato l’allarme, con il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Chamonix accorso sul posto.

Dall’elicottero, i gendarmi hanno notato la traccia dello scivolamento della cordata, individuando il crepaccio. L’intervento di recupero è durato circa un’ora e, per uno dei due alpinisti, un 67enne, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Il compagno ancora in vita, 62 anni, è stato recuperato e trasportato all’ospedale francese, ma non risulta in pericolo di vita.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook