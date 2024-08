Precipitano per più di un chilometro, due alpinisti morti sul Cervino. E’ accaduto l’altro giorno sul versante svizzero della montagna. Indagini in corso per capire la dinamica della tragedia.

Precipitano per più di un chilometro, due alpinisti morti sul Cervino

Due alpinisti sono morti la scorsa settimana dopo una caduta di oltre mille metri sul versante svizzero del Cervino. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, la mattina presto i due sono partiti dal rifugio Hörnli, a Zermatt, con l’obiettivo di scalare il Cervino attraverso la cresta dell’Hörnli.

Dal momento che non erano tornati al punto di partenza come previsto, altre persone hanno allertato Air Zermatt attraverso l’Organizzazione di soccorso cantonale del Vallese. Durante il volo di ricognizione effettuato da Air Zermatt, i soccorritori hanno individuato due corpi inanimati sulla parete nord del Cervino e allertato la polizia cantonale. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

LEGGI ANCHE: Due alpinisti bloccati e feriti sul Rosa: salvataggio da brivido con l’elicottero

Un volo terrificante

Per ragioni che le indagini cercheranno di accertare, come spiegano in una nota le forze dell’ordine elvetiche, i due alpinisti sono caduti per più di mille metri. Attualmente è in corso l’identificazione delle vittime. Il pubblico ministero ha aperto un’inchiesta in collaborazione con la polizia cantonale.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook