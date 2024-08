«Correte, è un’emergenza», ma era solo deluso dalla escort

Fa intervenire la polizia perché rimasto deluso dalla escort. Un 19enne si era sentito truffato dalla donna, che avrebbe concluso l’incontro troppo presto. E ha fatto arrivare una volante.

Fa intervenire la polizia perché rimasto deluso dalla escort

«Correte per favore, è un’emergenza». Avrebbe esordito così un 19enne del Varesotto nella chiamata effettuata alla centrale di polizia. Poteva essere successo di tutto e per questo la volante si dirige senza perdere tempo sul posto indicato dal giovane. Ma all’arrivo degli agenti la situazione era decisamente insolita. Il giovane, proveniente da un paesino vicino, si era recato in periferia di Busto Arsizio in un alloggio per intrattenere un rapporto con una escort, conosciuta su un sito di incontri.

Sentendosi però truffato dalla donna, che a detta sua aveva terminato l’incontro ben prima del termine stabilito e lo aveva cacciato fuori, ha chiamato la polizia, domandando giustizia

LEGGI ANCHE: Anziana chiama la polizia per un furto, ma in realtà voleva compagnia

Voleva indietro i soldi

Il giovane quindi, non era stato vittima di nessun crimine violento, ne stava denunciando qualche fatto losco. Voleva semplicemente riavere indietro i suoi soldi e ha pensato bene, senza temere giudizi, di contattare le forze dell’ordine. «La escort mi ha mandato via prima che terminasse il tempo per cui l’ho pagata. Rivoglio i miei soldi e lei non me li vuole dare», avrebbe sostenuto il giovane, ferito nel portafogli e nell’orgoglio.

Dopo averla contattata tramite un sito di incontri, il diciannovenne, residente in un paesino non lontano da lì, avrebbe contrattato con la donna per ottenere 20 minuti di prestazione in cambio di 50 euro, pagati in anticipo. Le tempistiche sarebbero dovute rimanere invariate. A quanto raccontato dal giovane però, la donna avrebbe deciso di interrompere la performance dopo solo una decina di minuti.

Non ci sta

Il ragazzo però, deluso dalla rottura dell’accordo, avrebbe iniziato a lamentarsi con la donna, la quale, probabilmente non molto aperta a critiche e discussioni, lo avrebbe bruscamente cacciato fuori.

Chi dei due avesse ragione non si può sapere. Fatto sta che la escort, una colombiana e residente nell’appartamento che divide con una connazionale e collega, vedendo che all’arrivo della polizia la situazione poteva diventare una vera grana per entrambe, ha deciso di restituire i soldi ed evitare l’intervento degli agenti.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook