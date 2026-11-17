Attimi di apprensione nella prima serata di venerdì 13 novembre a Cossato, al termine della cerimonia di scoprimento del cippo e di intitolazione dei Giardini Alpini d’Italia. Una delle penne nere presenti alla manifestazione è stata colta da un improvviso malessere, accasciandosi a terra. A intervenire per prestargli i primi soccorsi è stato il sindaco di Cossato Enrico Moggio.

L’episodio si è verificato proprio mentre si stava concludendo l’appuntamento dedicato agli alpini. Il malore dell’anziano ha destato preoccupazione tra i partecipanti alla manifestazione, mentre il primo cittadino si è attivato per assisterlo. Come riporta La Provincia di Biella, Moggio è rimasto accanto all’uomo, prestando assistenza fino all’arrivo del personale sanitario, chiamato a intervenire sul posto.

L’arrivo dell’ambulanza e le condizioni dell’anziano

Secondo le prime informazioni, a provocare il mancamento potrebbe essere stato un calo di pressione, oppure un malessere legato alle basse temperature della serata. Le cause dell’episodio non sono comunque state accertate. A rassicurare i presenti è stato il fatto che l’anziano sia rimasto sempre vigile e cosciente, anche durante l’attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Sul luogo della manifestazione è quindi giunto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico l’alpino per prestargli la necessaria assistenza e valutarne le condizioni. L’intervento tempestivo del sindaco e dei soccorritori ha permesso di assistere l’uomo fin dai primi momenti successivi al malore, sopraggiunto al termine della cerimonia di intitolazione dei giardini.

Il precedente durante le celebrazioni del 25 Aprile

Non è la prima volta che il sindaco di Cossato si trova a prestare soccorso a una persona colta da malore durante una manifestazione pubblica. Un episodio simile era infatti avvenuto nel 2023, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile. In quella circostanza a sentirsi male era stato un agente della polizia locale, per il quale si era reso necessario il trasferimento al pronto soccorso.

Anche allora Enrico Moggio era intervenuto tempestivamente per assistere la persona in difficoltà, insieme ad Alessandro Cavalotti, medico di famiglia e consigliere comunale di minoranza. A distanza di oltre tre anni, il primo cittadino si è dunque trovato nuovamente a prestare aiuto durante una cerimonia pubblica, questa volta in occasione dell’appuntamento dedicato alle penne nere di Cossato.

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