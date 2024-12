Si addormenta con la sigaretta accesa, morta donna di 49 anni. Nella tragedia ha perso la vita anche il cane, i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

Una donna di 49 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, domenica 22 dicembre, a Settimo Torinese: è morta soffocata dai fumi dopo che si era addormentata con una sigaretta accesa. La vittima di questa disgrazia si chiamava Angela Coratella. La stessa drammatica fine è toccata anche al suo animale domestico, una cagnolina di nome Kira. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Secondo quanto hanno potuto ipotizzare i vigili del fuoco e le forze dell’ordine accorse sul posto, la donna si sarebbe addormentata sul letto con una sigaretta accesa tra le dita. La sigaretta è caduta sul materanno e lo ha incendiato. I fumi delle combustione hanno avvolto la donna senza che lei se ne accorgesse, ed è passata dal sonno alla morte probabilmente senza nemmeno rendersene conto. Una tragedia che appare molto simile a quella accaduta nei giorni scorsi a Vercelli, quando un’altra donna ha perso la vita nell’incendio del suo alloggio.

L’intervento dei soccorritori

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e due ambulanze. Un via vai che ha preoccupato e messo in allarme i residenti della zona che, anche sui social, hanno iniziato a chiedersi cosa stesse accadendo. L’intervento è stato tempestivo, ma per Angela Coratella non c’era ormai più niente da fare.

A indagare su quanto accaduto sono i carabinieri di Chivasso.

