Cucciolo di boxer azzannato e ucciso da due pitbull. Il cagnolino ha sporto il muso nel giardino dove l’animale più grosso faceva la guardia: non ha avuto scampo.

Un piccolo boxer era scappato dal suo proprietario ma la sua fuga è finita malissimo. Il cucciolo ha infatti curiosato dentro un giardino privato, infilando il muso in un varco della rete.

E’ stato però subito assalito da due pitbull che erano di guardia. I cani più grossi hanno aggredito il cucciolo, azzannandolo alla gola e alla testa. E per il piccolo boxer non c’è stato scampo.

L’intervento dei carabinieri

Il piccolo è morto quasi subito per le gravi ferite riportate. Al proprietario non è rimasto che riportarsi via il corpo senza vita del cucciolo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per il verbale del caso.

