Camion prende fuoco dopo uno scontro con un’auto: un morto e due feriti

Un morto e due persone ferite, di cui una in gravi condizioni. È il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto l’altro giorno sulla statale Bovesana, alle porte di Cuneo. A entrare in collisione sono stati un’automobile e un camion, che si sono scontrati frontalmente. Dopo il violento impatto il mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La gravità dell’incidente è apparsa subito evidente. Per una delle persone coinvolte nello scontro non c’è stato nulla da fare, mentre altre due hanno riportato ferite di diversa entità. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorritori, chiamati ad affrontare sia le conseguenze del violento impatto sia l’emergenza provocata dall’incendio del mezzo pesante.

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Una donna di 42 anni gravemente ferita

A bordo dell’automobile viaggiava anche una donna di 42 anni, che ha riportato gravi lesioni nello scontro. La ferita è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, mentre meno preoccupante è risultato il quadro clinico dell’altra persona rimasta ferita nell’incidente.

Si tratta del conducente del camion, che ha riportato lesioni di minore gravità ed è stato classificato in codice giallo. Anche l’autotrasportatore è stato soccorso e trasferito in ambulanza nella struttura ospedaliera cuneese. Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario dell’ospedale Santa Croce dopo le prime operazioni di assistenza sul luogo dello schianto. Due mesi fa nel Canavese uno schianto tra auto e camion aveva provocato il decesso della donna alla guida della vettura.

Il camion in fiamme e l’intervento dei soccorritori

Particolarmente impegnativo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto fare i conti con l’incendio divampato sul camion in seguito alla collisione. I pompieri si sono occupati delle operazioni di spegnimento e della successiva messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nello scontro, consentendo di affrontare le situazioni di pericolo presenti lungo il tratto stradale interessato.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Le operazioni di soccorso e gli accertamenti hanno comportato rallentamenti alla circolazione lungo la statale Bovesana. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato l’automobile e il camion a scontrarsi frontalmente alle porte di Cuneo.

Foto redazione

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