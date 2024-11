Dipendente della banca fa saltare la truffa del falso medico. Una donna era stata indotta a fare un bonifico “perché possa tornare dal Medio Oriente”.

Dipendente della banca fa saltare la truffa del falso medico

Quando la cliente si è presentata allo sportello bancario per fare un bonifico su un conto estero, la dipendente della filiale Banca Sella di Candelo, nel Biellese, ha voluto vederci chiaro. Ha quindi lasciato la cliente in attesa e ha chiamato i carabinieri. Troppo strano che la donna volesse inviare soldi a un soggetto a lei sconosciuto, che sosteneva di averne bisogno perché all’estero e impossibilitato a rientrare in patria.

Le verifiche dei carabinieri

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, la pattuglia ha verificato poi che la donna era stata contattata da un fantomatico medico del Medio Oriente il quale sosteneva di avere bisogno di soldi per rientrare in Italia il prima possibile.

I carabinieri hanno convinto la biellese che si trattava di una truffa evitandole così di fare il bonifico e cadere nella truffa. Nel frattempo sono state avviate le indagini per scoprire la vera identità del fantomatico medico in trasferta in Medio Oriente.

