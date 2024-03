Dolore per Renzo, padre e marito morto a soli 58 anni. L’uomo ha dovuto arrendersi a una malattia, celebrato ieri il funerale.

Dolore per Renzo, padre e marito morto a soli 58 anni

Giornin di lutto a Biella e nel Biellese per la scomparsa a soli 58 anni di Renzo Ingrasciotta, residente nel capoluogo laniero. L’uomo ha dovuto arrendersi a una malattia che lo aveva colpito, e contro la quale aveva lottato assieme ai sanitari. A questo proposito la famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente il reparto di oncologia e l’area di cure palliative dell’ospedale di Ponderano. Un grazie in particolare alla dottoressa Potenza e all’infermiera Zanetti per le amorevoli cure prestate.

LEGGI ANCHE: Morto il giorno del compleanno numero 101. La Valsesia piange il partigiano Andes Cora

Era padre e marito

L’uomo Ha lasciato la moglie Raffaella e il figlio Andrea con Elisa, oltre ad altri parenti. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di ieri partendo dalla chiesa di San Paolo a Biella. Dopo la messa, il feretro è stato accompagnato al tempio crematorio di Biella.