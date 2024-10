Donna di 60 anni trovata senza vita in casa. E’ accaduto nel Biellese, quando sono arrivati i soccorritori non c’era più niente da fare.

Donna di 60 anni trovata senza vita in casa

La comunità di Vigliano Biellese è stata toccata profondamente da un lutto. Nella mattinata di ieri, venerdì 11 ottobre, una donna di 60 anni che abitava in una palazzina di corso Avilianum è stata trovata senza vita in casa. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Lanciato l’allarme perché non si riusciva a mettersi in contatto con lei, sul posto sono arrtivati vigili del fuoco, forze dell’ordine e operatori sanitari. Purtroppo quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell’alloggio, per la 60enne non c’era più nulla da fare. Probabilmente è stata uccisa di un malore che non le ha lasciato nemmeno il tempo di chiarare qualcuno.

