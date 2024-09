Donna muore lanciandosi dal balcone del proprio appartamento. Il figlio aveva tentato di dissuaderla e trattenerla, ma la 67enne è riuscita ugualmente a buttarsi.

Donna muore lanciandosi dal balcone del proprio appartamento

Una donna che soffriva di depressione si è tolta la vita l’altro pomeriggio lanciandosi dal balcone del suo appartamento, posto all’ultimo piano di un palazzo di Venaria Reale, nel Torinese. La donna aveva 67 anni e viveva nell’alloggio assieme al figlio 32enne.

Proprio il figlio, secondo quanto risulta dalle prime testimonianze, avrebbe tentati di dissuaderla e trattenerla, ma la donna è riuscita comunque a portare a termine il suo proposito. Non è aancora chiaro se in qual momento il figlio fosse a casa o no, sta di fatto che la 67enne ha trovato il modo di uscire sul balcone e lanciarsi di sotto.

LEGGI ANCHE: Le si sbriciola il balcone sotto i piedi: donna precipita di sotto

Inutile l’intervento dei soccorritori

Sudito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati gli operartori del 118. Ma per la malcapitata non c’è stato nulla da fare: è morta pressoché sul colpo a seguito del trauma riportato nell’impatto con il suolo.

Presente il personale sanitario del 118 della Pubblica assistenza Croce Reale di Venaria e della Croce Verde di Torino. Le indagini so0no affidate ai carabinieri della stazione di Venaria Reale.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook