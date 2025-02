Donna resta con la mano incastrata nella buca delle lettere. Singolare disavventura, mobilitati vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

Donna resta con la mano incastrata nella buca delle lettere

Una donna è rimasta bloccata con la mano all’interno di una buca delle lettere. La singolare disavventura è accaduta a Sagliano, un centro del Biellese: e la situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e dei carabinieri. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

La donna stava cercando di recuperare una carta PostePay intestata al compagno. Pur essendo in possesso della delega, non aveva le chiavi per aprire la cassetta postale. Nel tentativo di estrarre la tessera, ha infilato la mano nella fessura, rimanendo però incastrata.

La chiamata ai soccorsi

Impossibilitata a liberarsi, la donna ha iniziato a farsi prendere dal panico. Dopo vari tentativi falliti, ha deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberarla, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri.

Fortunatamente, la donna non avrebbe riportato ferite. I soccorritori le hanno fornito del ghiaccio, senza la necessità di ulteriori cure.

