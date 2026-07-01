Donna scomparsa viene trovata senza vita nel canale

Si sono chiuse nel tardo pomeriggio di domenica a Pallanzeno le ricerche di una donna di 68 anni scomparsa dalla giornata di sabato. Il corpo senza vita è stato individuato intorno alle 17 nell’alveo del canale di scolo della centrale idroelettrica di Villadossola, nel territorio comunale di Pallanzeno.

Il ritrovamento ha posto fine a due giorni di apprensione e di lavoro senza sosta. Le squadre impegnate hanno concentrato l’attenzione proprio lungo il corso d’acqua, seguendo gli elementi raccolti durante le verifiche svolte dopo la denuncia della scomparsa.

Indagini e testimonianze decisive

A indirizzare le operazioni sono stati più fattori: le testimonianze di alcune persone della zona, la traccia rilevata da un cane molecolare della Protezione civile e l’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Su questi elementi hanno lavorato i carabinieri e il personale del Sagf.

Per consentire controlli più accurati, è stato anche abbassato il livello dell’acqua nel canale. Una scelta che ha permesso agli operatori di ispezionare meglio l’area e di procedere con maggiore sicurezza in un contesto complesso.

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Una grande mobilitazione

Nelle ricerche sono stati coinvolti vigili del fuoco specializzati in ambiente fluviale, nucleo Tas con unità di comando locale, elicottero del Reparto volo di Torino, droni del nucleo Sapr, unità cinofile, sommozzatori arrivati dalla Liguria e funzionario di servizio.

Alle operazioni hanno partecipato anche Soccorso alpino della guardia di finanza, Soccorso alpino civile, Protezione civile e carabinieri della compagnia di Domodossola. Un ampio dispositivo di soccorso, mobilitato per ritrovare la donna scomparsa.

Foto redazione

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