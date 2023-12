Donna si schianta in auto per evitare un animale: morta la madre che era con lei. La vettura ha impattato contro una canalina di cemento, nulla da fare per una 91enne.

Si è schiantata contro una canalina di cemento a lato strada: la comunità di Barone Canavese sotto choc per un drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 17 dicembre. Una donna alla guida di una Dacia Sandero ha improvvisamente perso il controllo, terminando la sua corsa con un violento impatto contro una canalina di cemento utilizzata per la regimazione delle acque.

A bordo dell’utilitaria si trovava una donna di 49 anni al volante, affiancata dalla sua anziana madre di 91 anni. Nell’incidente, non sono stati coinvolti altri veicoli, ma le conseguenze sono state fatali per la madre della conducente. La vittima si chiamava Nelly Gerbore, originaria della Valle d’Aosta ma residente da tempo nella cittadina del Canavese.

L’intervento dei vigili e dei soccorritori del 118

La figlia fortunatamente è uscita illesa dall’impatto. Sul posto i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e di Ivrea, oltre ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli operatori sanitari del 118.

Gli inquirenti stanno attualmente cercando di ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto. Le prime ipotesi suggeriscono che la conducente potrebbe aver perso il controllo dell’auto nel tentativo disperato di evitare un animale improvvisamente comparso sulla carreggiata. La comunità di Barone Canavese è in lutto per questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia colpita.