Oggi allerta giallo per le piogge. Ieri nubifragi e grandine nel sud Piemonte. Previsti rovesci intensi dalla serata e per tutta la giornata di mercoledì.

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) del Piemonte ha emanato per oggi, martedì 14 maggio, l’allerta giallo per la pioggia. Ed è probabile che proseguirà anche domani. In realtà, i rovesci più intensi dovrebbero iniziare solo in serata, e protrarsi per tutta la notte e poi nella giornata di mercoledì.

Si tratta del grado di allerta più basso: in pratica, solo un consiglio di stare attenti perché c’è la possibilità di trovare smottamenti lungo le strade, e situazioni difficili per la visibilità. Resta il fatto che sono comunque previste notevoli quantità di acqua.

Grandine e diluvi tra Astigiano e Cuneese

Intanto nella giornata di ieri il maltempo ha colpito soprattutto il centro-sud Piemonte, tra Astigiano e Cuneese, con piogge violente e anche grandinate, come si vede in queste foto postate dal Centro meteo Piemonte.

Un maltempo che prosegue

Secondo i meteorologi, pioggia e temporanee schiarite caratterizzeranno anche le giornate di giovedì e di venerdì, mentre un possibile miglioramento è atteso per il fine settimana. Ma l’estrema variabilità di questo periodo indice a restare sempre molto prodenti sulle previsioni a giorni di distanza.

