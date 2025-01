Due esplosioni, poi le fiamme: paura in un quartiere di Vercelli. LE FOTO

Due esplosioni, poi le fiamme: paura in un quartiere di Vercelli. In azione due ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco per portare soccorso.

Due esplosioni, poi le fiamme: paura in un quartiere di Vercelli

Una forte esplosione seguita da una seconda, e poi il fumo che si alza da uno degli alloggi della palazzina. Momenti di paura poco dopo il mezzogiorno di ieri al quartiere Bielliemme di Vercelli, per un incendio avvenuto in un palazzo di via Maggio 1906. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute sul posto due ambulanze, due mezzi dei vigili del fuoco (il fatto è avvenuto proprio di fronte al Comando), agenti della polizia e carabinieri.

Alla fine allarme rientrato

Dopo le 13, dagli inquilini del palazzo si è appreso che non dovrebbero esserci state gravi conseguenze ma erano ancora in corso gli accertamenti. In ogni caso, i vigili del fuoco hanno lavorato per almeno due ore per scongiurare la possibilità che l’incendio, scoppiato in un alloggio, aggredisse anche gli appartamenti confinanti.

Dieci minuti più tardi l’allarme è fortunatamente rientrato e non si segnalano al momento persone coinvolte. Pare che l’esplosione sia dovuta a una tantica contenente qualcosa di infiammabile, ma la situazione è poi apparsa meno grave da come si poteva pensare in un primo momento. L’iniziale spiegamento di forze ha preoccupato non poco i residenti della zona, ma è evidente che in casi come questi è meglio avere a disposizione tutte le risorse.

