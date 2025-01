Silos pieno di scarti di legno va a fuoco a Campertogno. LE FOTO

Silos pieno di scarti di legno va a fuoco a Campertogno. Le fiamme aggrediscono anche il tetto, intervento dei vigili.

Silos pieno di scarti di legno va a fuoco a Campertogno

Un incendio ha devastato un silos contenente scarti di lavorazione di legno a Campertogno. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 gennaio in un’azienda del paese che si occupa di lavorazione del legno. Erano circa le 15.20 quando è iniziato l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con squadre e autopompe del distaccamento di Varallo e del distaccamento volontario di Alagna.

Il fuoco si era innescato nel silos, trovando parecchio materiale combustibile, e stava anche aggredendo il tetto adiacente alla struttura.

LEGGI ANCHE: Incendio in falegnameria a Serravalle, intervengono i vigili del fuoco

L’intervento dei vigli del fuoco

Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco provvedevano all’ estinzione delle fiamme, allo svuotamento del silos e alla messa in sicurezza dell’area. Sono intervenuti anche i carabinieri e gli operatori del 118, ma per fortuna non si sono avuti né feriti, né intossicati. L’intervento si è proptratto per qualche ore, fino alla serata.

Alla fine tutta la zona è stata bonificata, scongiurando il rischio di una ripartenza delle fiamme.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook