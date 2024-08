Due ragazzi bloccati a 2500 metri sul Bo fino a tarda notte. Recuperati dall’elicottero del 118 con a bordo tecnici del Soccorso alpino alle 2.

Due ragazzi bloccati a 2500 metri sul Bo fino a tarda notte

Lungo e complesso interventi di soccorso dei vigili del fuoco per due ragazzi bloccati a 2500 metri fino a tarda notte. E’ successo sul Monte Bo. L’allarme è scattato nella tarda serata di martedì 27 agosto. Sul posto, per tentare di recuperare due persone in montagna, sono stati inviati i vigili del fuoco e il Soccorso alpino. In particolare, le operazioni si sono concentrate nei pressi del bivacco Padre Mauro Antoniotti, situato sul Monte Bo a quota 2556 metri.

LEGGI ANCHE: Salvati nella notte due 19enni bloccati tra i ghiacci in montagna

Il recupero in elicottero alle 2 di notte

Intorno alle 2 della notte i ragazzi risultavano recuperati dall’elisoccorso del 118 con a bordo il personale del Soccorso alpino. Gli operatori del comando provinciale di Biella hanno gestito le squadre dall’Ucl (unità di comando locale), una sala operativa mobile, situata nel parcheggio di Montesinaro (Piedicavallo), dove i due ragazzi avevano lasciato la loro auto parcheggiata.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook