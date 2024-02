E’ morto l’autotrasportatore schiacciato da un bancale. Non ce l’ha fatta l’uomo di 57 anni che due giorni fa era rimasto schiacciato sotto un peso di 600 chili.

Non ce l’ha fatta l’uomo di 57 anni che due giorni fa era rimasto schiacciato da un bancale del peso di quasi 600 chili. Il fatto era accaduto a Settimo Milanese, centro non distante da Rho. L’uomo si trovava nel piazzale dell’azienda con il suo mezzo dove stava caricando o scaricando il grosso bancale che lo ha schiacciato.

Come riportano i colleghi di Prima Milano Ovest, sanitari sono riusciti a portarlo in ospedale (al Niguarda di Milano) con gravi traumi alla testa e al torace, ma dopo due giorni di cure l’uomo non ce l’ha fatta. Da accertare le cause di quanto accaduto.

Altro drammatico incidente sul lavoro in Lombardia

Un altro infortunio grave accaduto in Lombardia nei giorni scorsi ha avuto come sfortunato protagonista un giovane bengalese. Stava lavorando alla piegatrice, macchinario utilizzato per piegare e lavorare fogli di alluminio e materiali simili, quando qualcosa è andato storto.

Per cause ancora in fase di accertamento, entrambe le sue mani sono rimaste imprigionate nel macchinario con conseguente recisione quasi completa di otto falangi. Ha perso quattro dita per mano.