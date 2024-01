Esce dal bar, parte con l’auto e ha un malore: si schianta in fondo al rettilineo. Tragica fine per un 49enne, l’incidente appena dopo il saluto agli amici.

Esce dal bar, parte con l’auto e ha un malore: si schianta in fondo al rettilineo

Era passato dal bar per un caffè, ha salutato gli amici ed è salito in auto, diretto al luogo di lavoro. Lo hanno visto partire. Ha imboccato un rettilineo in mezzo al paese, e giunto in fondo non ha nemmeno accennato a fare la curva, e nemmeno a frenare: si è schiantato contro un muro distruggendo la parte frontale dell’auto.

E’ morto così l’altro giorno un 49enne tresidente nell’Astigiano, Carmelo Sferrazza. Ha lasciato due figlie.

L’intervento degli uomini del soccorso

Dopo l’impatto, alcuni residenti che avevano sentito lo schianto hanno dato l’allarme. Quando gli operatori del 118 sono arrivati non c’era però ormai più nulla da fare. Vano ogni tentativo di rianimare l’uomo.

Vista la dinamica dell’episodio, e considerato anche che gli airbag hanno protetto il corpo evitandogli un contraccolpo eccessivo, è pressoché certo che l’uomo si sia sentito improvvisamente male, perdendo forse conoscenza al punto di abbandonare i comandi dell’auto.

Come riporta la Nuova Provincia di Asti, Carmelo Sferrazza era dipendente della Rica, ditta di impianti di refrigerazione che ha sede nell’area Pip di Motta di Costigliole. Stava probabilmente percorrendo via Roma in uscita da Costigliole per dirigersi proprio al lavoro a Motta. Sono intervenuti sul luogo dell’incidente la polizia locale e i carabinieri di Costigliole, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.