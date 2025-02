Esplode un edificio, un 57enne disabile muore intrappolato sotto le macerie. Il disastro provocato da una fuga di gas, ci sono altri feriti di cui una donna gravissima.

Una violenta esplosione ha sconvolto l’altra sera il paese di Martiniana Po, in provincia di Cuneo. Intorno alle 19.15 un edificio a due piani situato in via Roma è stato sventrato da una violentissima esplosione. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi più plausibile sembra l’esplosione di una bombola del gas. Lo riporta Prima Cuneo.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da diverse sedi della provincia, tra cui Saluzzo, Alba con l’autoscala e i distaccamenti volontari di Venasca e Barge. La sede centrale di Cuneo ha inviato il “carro crolli”, un mezzo specializzato per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, mentre da Torino sono giunti operatori del modulo Usar-light con unità cinofile e droni per le ricognizioni.

Un morto e diversi feriti

Le operazioni di soccorso hanno permesso di estrarre tutti i residenti dalle macerie, ma il bilancio della tragedia è grave: Fabrizio Aimo, 57 anni, disabile, è rimasto intrappolato sotto le macerie ed è deceduto a causa delle ustioni riportate.

Tra i feriti c’è poi un caso molto grave: si tratta di una donna di 63 anni che è stata trasportata in codice rosso al Cto di Torino. Mentre una 40enne è stata ricoverata in codice giallo a Savigliano insieme a un’altra persona in codice verde. Altri sei feriti, tra cui una ragazza di 15 anni, sono stati medicati con codici verdi. Tre di questi sono il marito della 40enne e i due figli: erano in pizzera al momento dell’esplosione, e quando sono rientrati hanno visto la casa distrutta e hanno avuto un malore dovuto allo choc.

