Festa per nonna Nella che ha spento 105 candeline. E’ una delle persone più anziane della zona: ora è ospite in casa di riposo a Lessona.

Nonna Nella spegne 105 candeline. L’altra settimana alla Residenza Maria Grazia di Lessona si è celebrata una festa di storia e saggezza, amore e ricordi.

E’ nata nel lontano 1920 a Lessona, in frazione Ratina. Lì ha trascorso la sua infanzia insieme ai genitori, mezzadri, e ai fratelli Corradino e Iride, di cui conserva ancora dolci ricordi. Emma Crappa, conosciuta da tutti come Nella, ha festeggiato nei giorni scorsi il suo compleanno numero 105. Lo riporta La Provincia di Biella.

A 11 anni si è trasferita a Cossato, dove ha vissuto il resto della sua vita. Ha attraversato con fatica gli anni difficili della guerra, che ricorda con poco piacere, e al termine del conflitto si è sposata con Cleto.

Una vita di lavoro nel mondo del tessile

Sin da giovane ha lavorato come tessitrice nell’azienda Cartotti di Lessona. Ricorda ancora con orgoglio di come ogni giorno, anche in inverno, percorresse la strada in bicicletta, sfidando neve e ghiaccio. Ha dedicato ben 37 anni a quell’azienda, venendo premiata con una medaglia d’oro per la sua fedeltà.

Nella è sempre stata una donna instancabile, determinata e combattiva, profondamente legata alla casa e alla famiglia, a cui ha dedicato tutta sé stessa. Da due anni e mezzo risiede nella residenza Maria Grazia, dove trascorre giornate serene in compagnia. Partecipa attivamente a ogni festa con la voce che risuona delle canzoni del passato. Tra le sue abitudini non manca mai un po’ di vino rosso durante i pasti.

La famiglia le è sempre vicina. Il genero Nino, le nipoti Alessandra ed Elisa e i pronipoti Davide, Riccardo ed Emily, che condivide con lei un secolo di differenza, ma un affetto senza tempo.

