Festeggia i 100 anni nell’azienda in cui ha lavorato tutta la vita. Una donna è tornata a toccare i telai e gli orditoi che l’hanno accompagnata per tutta la carriera.

Festeggia i 100 anni nell’azienda in cui ha lavorato tutta la vita

Nonna Ilda Ravinetto compie oggi, giovedì 12 giorni, i 100 anni. E per l’occasione ha chiesto di poter festeggiare il compleanno speciale nell’azienda in cui ha lavorato tutta la vita, la Fratelli Graziano di Mongrando, nel basso Biellese, tornando a toccare i telai e gli orditoi che l’hanno accompagnata per tutta la carriera.

Il desiderio della centenaria è stato esaudito con grande partecipazione da parte di Severino e Guido Graziano. I quali nei giorni scorsi l’hanno accolta all’interno dello stabilimento accompagnandola a ritrovare i reparti che molto sono cambiati negli anni.

LEGGI ANCHE: Nonna Iolanda festeggia i 100 anni nella casa di riposo di Valduggia

Ha iniziato a lavorare a 13 anni

«Ho inziato a lavorare qui a 13 anni e mi sono sempre sentita accolta» ricorda Ilda Ravinetto. Negli anni più duri della sua giovinezza, tra la guerra, che porta lontano da sé il fratello, e la malattia invalidante del padre, Ilda si ritrova a doversi fare carico economicamente della famiglia e così viene assunta all’età di 13 anni come apprendista operaia alle telerie “f.lli Graziano fu Severino” di Mongrando, dove resterà per più di 40 anni, fino al raggiungimento della pensione.

Qui i ricordi di Ilda corrono veloci sicuri e, paradossalmente, quasi nostalgici: munsù Lurens, Guido, Severino, al Doru, al Giuvan Bunaia, la cara Maria… ancora oggi ripete con ostinazione che sarà per sempre grata ai suoi padrun per il trattamento ricevuto, non solo come riconoscimento economico ma soprattutto e in particolare per l’umanità e la comprensione che hanno permeato lo scorrere del tempo “an fabrica”.

Ha “dato acqua” ai macchinari

«L’esperienza e l’emozione di Ilda ci riempie di orgoglio – commenta Severino Graziano – per lo straordinario attaccamento all’azienda che si vede ancora oggi, quando, davanti a nuovi macchinari, ha voluto “dare acqua”, ancora una volta, come in passato, con la gioia negli occhi. Il suo entusiasmo è una grande lezione anche per i più giovani che possono intraprendere questo mestiere straordinario con passione e impegno».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook