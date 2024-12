Fiamme ai giardini di Biella per colpa di un petardo. Intervento dei vigili del fuoco tra la curiosità di numerosi passanti.

Fiamme ai giardini di Biella per colpa di un petardo

Incendio ai giardini pubblici di Biella nel pomeriggio di oggi, martedì 17 dicembre: un piccolo rogo che è stato con ogni probabilità innescato dallo scoppio di un petardo acceso da qualche ragazzino. Il fuoco si è sviluppato in un cespuglio particolarmente secco, destando ovviamente la curiosità di tanti passanti che erano in zona in eul momento.

Sul posto, in via Addis Abeba, è stata chiamata una squadra dei vigili del fuoco di Biella. Alla fine l’incendio si è sviluppato per una decina di metri, forse neanche, distruggendo una siepe. Sul posto sono intervenuti, oltre ai i vigili del fuoco, anche agenti della polizia locale.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook