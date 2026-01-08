In fiamme i boschi sopra Crevoladossola: distrutti 25 ettari. VIDEO

«Mi ero persa e ho acceso un fuoco per segnalare la mia presenza». Così una 22enne ha confessato dopo aver appiccato un incendio nei boschi sopra Crevoladossola. Le fiamme distruggono 25 ettari.

Sopra Crevoladossola boschi in fiamme

Un vasto incendio boschivo ha interessato a partire dal pomeriggio di martedì 6 gennaio le aree montane a nord di Crevoladossola, nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. Il fronte di fuoco si è sviluppato sul versante che dalla zona di Cuslone risale verso Ginestri e Ceva di Sotto, divorando circa 25 ettari di vegetazione.

Il video qui sotto è stato realizzato da Sabrina Genini e pubblicato dal Centro meteo Piemonte.

All’origine del rogo c’è la mano dell’uomo. I carabinieri forestali, intervenuti sul posto, hanno infatti rintracciato una giovane donna di 22 anni, di nazionalità francese, priva di documenti e senza fissa dimora. La ragazza avrebbe riferito di aver acceso il fuoco nel tentativo di segnalare la propria presenza, dopo essersi persa nei boschi. Una spiegazione che andrà verificata e che comunque non giustifica certo il gesto.

Denunciata e ricoverata

La donna è stata denunciata e successivamente accompagnata all’ospedale di Domodossola per accertamenti sanitari, dal momento che, come riferito dai soccorritori, le sue condizioni psichiche non apparivano ottimali.

Operazioni diffici per il vento

Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa del vento di tramontana, che ha alimentato le fiamme e ne ha favorito l’avanzata, mettendo a rischio alcuni alpeggi della zona, fortunatamente non abitati in questo periodo. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, carabinieri forestali, volontari dell’antincendio boschivo, protezione civile, Croce eossa per il supporto logistico, oltre a carabinieri e polizia locale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 gennaio, i vigili del fuoco del comando di Verbania hanno comunicato che l’incendio è entrato nella fase di bonifica. Per circoscrivere e spegnere il rogo sono stati effettuati numerosi lanci d’acqua con due elicotteri regionali e con un aereo Canadair. Complessivamente sono state impegnate circa 60 unità tra pompieri e personale volontario.

