In fiamme fienile con 500 rotoballe, vigili del fuoco al lavoro per ore. Nel rogo sono andati distrutti anche alcuni mezzi agricoli.

In fiamme fienile con 500 rotoballe, vigili del fuoco al lavoro per ore

Un vasto incendio ha interessato nella tarda serata di mercoledì 17 dicembre, un’azienda agricola di Favria, nel Canavese. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 22.30, quando alcuni residenti hanno notato una densa nube di fumo provenire da un cascinale e hanno dato l’allarme.

Il rogo ha coinvolto un capannone adibito a fienile, dove erano stoccate circa 500 rotoballe di fieno. La presenza di materiale altamente combustibile ha favorito una rapida propagazione dell’incendio, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. All’interno della struttura sono andati distrutti anche diversi mezzi agricoli.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, giunte dai distaccamenti di Ivrea, Rivarolo Canavese, Cuorgnè, Bosconero, Castellamonte e Torino, impegnate per diverse ore nel contenimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area. A supporto dei soccorritori hanno collaborato anche alcuni agricoltori della zona, che hanno messo a disposizione i propri mezzi per limitare l’estensione dei danni.

A causa della combustione del fieno, fumo e odore acre si sono diffusi nell’aria, risultando percepibili anche nei comuni vicini. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite a lungo nella notte. Restano ora da accertare le cause dell’incendio, al vaglio delle autorità competenti. Lo riporta Prima il Canavese.

