Finisce a mollo anche la grotta di Lourdes, meta dei pellegrini. Il viaggio annuale dei valsesiani era rientrato solo la settimana scorsa.

Finisce a mollo anche la grotta di Lourdes, meta dei pellegrini

Il maltempo ha colpito pesantemente anche la zona dei Pirenei dove si trova il santuario di Lourdes, meta di tantissimi pellegrinaggi dei fedeli. Ed è finita parzialmente sott’acqua anche la zona della famosa grotta dell’apparizione della Madonna, il luogo più venerato del complesso religioso.

Solo una settimana fa, i pellegrini che avevano partecipato al viaggio organizzato a Varallo rientravano in stazione. Per fortuna loro non hanno avuto problemi con il meteo.

Superato il momento critico

In realtà, di inondazioni nella grotta di Lourdes se ne sono viste anche in passato, ma resta sempre un po’ di apprensione per le migliaia di fedeli che ogni giorno visitano il santuario mariano. L’allagamento si è verificato nella mattinata di ieri, sabato 7 settembre, con i luoghi dell’apparizione completamente inondati e inagibili.

Un nubifragio particolarmente violento è stato quello che si è abbattuto sulla zona sette anni fa, creando parecchi danni. Molto più intenso di quello di ieri. La situazione è poi tornata alla normalità già nel corso della giornata e lentamente il santuario ha potuto riprendere la consueta attività religiosa.

