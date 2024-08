Un treno di ricordi verso Lourdes: è il pellegrinaggio dei 50 anni. LE FOTO DELLA PARTENZA

Un treno di ricordi verso Lourdes: è il pellegrinaggio dei 50 anni. Il ritorno dei 280 viaggiatori è in programma per sabato. Questa mattina la messa presieduta dal vescovo di Novara.

Un treno di ricordi verso Lourdes: è il pellegrinaggio dei 50 anni

E’ in pieno corso il pellegrinaggio del cinquantesimo anno Varallo-Lourdes. Sono circa 280 i pellegrini della Valsesia che domenica mattina hanno iniziato il viaggio che li ha portati a raggiungere il santuario mariano dei Pirenei per un’esperienza di preghiera e condivisione.

Domenica mattina in tantissimi sono voluti essere presenti per salutare il gruppo che si accingeva a salire sul treno speciale. Un viaggio tanto atteso e che è iniziato in un’atmosfera festosa e carica di entusiasmo da parte di tutti: da chi ha preso parte ai pellegrinaggi da molti anni a coloro che vivevano l’esperienza per la prima volta e soprattutto l’entusiasmo dei tanti giovanissimi che hanno deciso di prestare servizio come volontari per assistere chi ha necessità e animare i momenti di relax del gruppo.

Per questa occasione speciale, il cinquantesimo anniversario del pellegrinaggio valsesiano, l’associazione “Amici di Lourdes”, che si occupa dell’organizzazione, ha scelto di ritornare a utilizzare il treno, mezzo divenuto in questi anni molto più costoso per raggiungere Lourdes, come nei primi pellegrinaggi e di permettere agli ammalati di raggiungere il santuario comodamente grazie alla presenza di una carrozza barellata.

Una novantina di volontari in azione

«Siamo tutti molto emozionati – commentano i volontari – per questo viaggio e molto felici. A questo pellegrinaggio hanno preso parte una cinquantina di malati e questo è stato reso possibile da una numerosa presenza di volontari, circa una novantina, che compiono assistenza. Ci sono tanti giovani e siamo sicuri che anche per loro sarà un’esperienza indimenticabile. Inoltre, come avevamo desiderato fin dall’inizio, al gruppo si sono uniti alcuni dei partecipanti al primo pellegrinaggio, quello del 1974. Quest’anno abbiamo anche una grande partecipazione da parte dei sacerdoti della valle che hanno voluto affiancare e condividere questa esperienza con i propri parrocchiani».

Per questa particolare occasione, la messa nella grotta celebraa oggi, giovedì 29 agosto, e presieduta dal vescovo di Novara, è stata trasmessa in diretta mondiale da TV2000, che ha seguito il gruppo di pellegrini per riprendere i momenti più significativi di questo viaggio e comporre poi il filmato.

L’associazione ha anche voluto portare con sé alcuni simboli della Valsesia quali le immagini della Beata Panacea e della Madonna Incoronata che verranno benedette durante la messa nella grotta.

