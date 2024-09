Frontale lungo il rettilineo, cordoglio per un idraulico in pensione. Indagini sulla causa dell’impatto: una distrazione o un malore.

Era un idraulico in pensiona l’uomo che ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la strada che collega Stroppiana e Villanova. Si tratta di Laurenzio Ranghino, 68 anni, originario di Vercelli ma da una vita residente a Stroppiana, dove aveva avuto modo di farsi conoscere e apprezzare soprattutto per il suo lavoro.

Lo schianto frontale

L’incidente di domenica è ancora alla ricerca di una causa plausibile: le due vetture si sono scontrate lungo un lungo rettilineo, dove sicuramente non c’erano problemi di visibilità, anche se pioveva. Le prime ipotesi sono quella di una distrazione, oppure di un malore che ha fatto perdere il controllo del proprio mezzo a uno dei conducenti.

Una delle due vetture è poi rimasta in mezzo alla strada, l’altra è finita in una risaia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 con un elicottero e i carabinieri di zona. Per Ranghino non c’è stato nulla da fare. Le pdue persone che erano sull’altra vettura sono stati invece ricoverati in ospedale con codice giallo.

