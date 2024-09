Un morto e due feriti: tragico bilancio di uno scontro fra auto. E’ avvenuto nel Vercellese, nello schianto frontale ha perso la vita un 68enne.

Un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in un pauroso incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 settembre, nei presssi di Stroppiana, nel Vercellese. La vittima si chiamava Laurenzio Rabnghino, aveva 68 anni, ed era una persona ben conosciuta in zona.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma pare che le due vetture si siano scontrate pressoché frontalmente lungo la strada che collega Stroppiana a Villanova. Si tratta di una strada che in quell’area corre in rettilineo, per cui c’è da capire che cosa abbia provocato l’impatto tra le due vetture.

L’intervento dei soccorritori

Un impatto che è stato devastante: le due auto sono finite pressoché distrutte, mentre per le persone che erano a bordo hanno dovuto intervenire gli operatori del soccorso. I vigili del fuoco per estrarli dagli abitacoli e il personale del 118 per prendersi cura delle loro condizioni. Lo riporta Prima Vercelli.

Purtroppo per Ranghino non c’è stato nulla da fare. Altre due persone sono invece state portate al pronto soccorso grazie anche all’intervento di un elicottero: per fortuna non sono gravi. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di zona.

Una persona benvoluta

Laurenzio Ranghino, residente a Stroppiana, era una persona conosciuta e benvoluta. Classe 1956, ora pensionato, aveva trascorso tutta la vita in paese.

