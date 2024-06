Frontale tra auto e moto: muore centauro di soli 29 anni. Il giovane è stato sbalzato dalla sella, nulla da fare per lui.

Frontale tra auto e moto: muore centauro di soli 29 anni

Faceva il meccanico ed era appassionato di moto. Originario della Moldavia, si era trasferito nel Torinese per lavorare. E’ questo un breve ritratto di Valentin Branovitichi, il 29enne che nella giornata di ieri, domenica 16 giugno, ha perso la vita in un tragico incidente tra auto e moto avvenuto a Casellette, nella cintura di Torino.

Un impatto violento

La dinamica dello scontro è ancora da chiarire, ma tutto lascia pensare a un impatto frontale. Il motociclista viaggiava a bordo della sua Honda Cbr lungo la strada provinciale 24 che collega Almese e Avigliana. In zona Cava ha impattato frontalmente contro la vettura.

Si è trattato di uno scontro violento: il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è finito a terra, morto pressoché sul colpo.

L’intervento dei soccorritori

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, assieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine. Ma per il giovane meccanico non c’è stato nulla da fare: il medico legale ha potuto solo dichiararne l’avvenuto decesso. Traumi di poco conto invece per le persone che viaggiavano sull’auto.

