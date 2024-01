Fuori pericolo il neonato trovato in un cassonetto dell’immondizia. Il piccolo è stato salvato da un uomo che era sceso in strada con il figlio per buttare la spazzatura.

E’ stato dichiarato fuori pericolo il neonato che l’altro giorno era stato casualmente ritrovato un un cassonetto dell’immondizia a Villanova Canavese. Il piccolo era chiuso in un sacchetto di nylon e aveva ancora la placenta e il cordone ombelicale attaccati.

E’ ancora vivo grazie a due villanovesi, padre e figlio, che erano scesi di casa per buttare l’immondizia. In quei frangenti hanno sentito una sorta di lamento provenire dal cassonetto, e lo hanno aperto, pensando che si trattasse forse di un gatto. Invece era un esserino umano.

La premura della famiglia

Più precisamente, a ritrovare il fagottino infreddolito è stato il 15enne Casey Laforet, che ha subito avvertito il padre Paolo, 49 anni. Il quale non ha esitato a portare il piccolo in casa propria per riscaldarlo, e intanto chiamava le forze dell’ordine, ora al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Il bimbo è poi stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Ciriè. Solo grazie al provvidenziale soccorso prestato dai due, il piccolo è scampato alla morte per assideramento. Le telecamere della zona potrebbero aver ripreso il momento dell’abbandono di un piccolo. Una bruttissima storia sulla quale le indagini sono chiamate a fare chiarezza.

