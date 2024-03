Furgone fuori strada, conducente incastrato nell’abitacolo. Distrutta una fiancata del mezzo, sul posto il 118 e i vigili del fuoco.

Un forgone semidistrutto e un uomo in ospedale. E’ il bilancio di un incidente accaduto l’altra notte ad Alice Castello, nel basso Biellese. Un furgone è finito fuori strada in modo autonomo, riportando gravissimi danni alla fiancata del lato guidatore. Probabilmente il conducente ha avuto un colpo di sonno o un lieve malore.

L’intervento di vigili e 118

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià e un’ambulanza medicalizzata del 118. I soccorritori hanno subito provveduto a estrarre il conducente, che era rimasto ferito e incastrato nell’abitacolo. Successivamente l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno stabilizzato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Vercelli. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona in cui si è verificato l’incidente, provvedendo allo sgombero del furgone stesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Arborio per gli accertamenti di prassi sulla dinamica dell’incidente.