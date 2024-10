Furgone fuori strada nel tratto tra Villa del Bosco e Roasio. Incidente l’altra sera, il conducente è stato portato al pronto soccorso di Borgosesia.

Furgone fuori strada nel tratto tra Villa del Bosco e Roasio

Un uomo è finito al pronto soccorso dopo essere andato fuori strada con il suo furgone. L’incidente è accaduto lungo la strada provinciale tra Roasio e Villa del Bosco, e probabilmente anche la pioggia e la strada bagnata hanno fatto la loro parte.

Il furgone è infatti finito fuori strada dopo che il conducente aveva perso il controllo, slittando sulla carreggiata e impattando contro le barriere a lato strada.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che hanno preso in cura l’uomo. Si trattava di un 70enne residente in provincia di Torino. L’uomo è stato stabilizzato e successivamente portato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia per essere sottoposto alle cure del caso. Nel frattempo i carabinieri di zona hanno effettuato i rilievi di prassi per definire meglio la dinamica dell’episodio. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

Foto d’archivio

