Furgone in fiamme a Ghislarengo, intervengono i vigili del fuoco

Il conducente aveva parcheggiato il suo furgone nel piazzale esterno di un’azienda. Improvvisamente dal veicoli ha cominciato a uscire fumo, e poi fiamme. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 22 luglio, a Ghislarendo, per domare l’incendio che si era sviluppato in un furgone.

Operatori di Vercelli e di Romagnano

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco della centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Romagnano. Gli operatori si sono adoperati per circoscrivere l’incendio evitandone la propagazione, per poi procedere alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Non si sono registrati feriti, il conducente era fuori dal veicolo quando è stato avvolto dalle fiamme.

