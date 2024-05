Furgone in fiamme a Grignasco: il VIDEO dell’intervento dei vigili del fuoco. Tre automezzi in azione per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

Furgone in fiamme a Grignasco: il VIDEO dell’intervento dei vigili del fuoco

Tre autopompe in azione nella mattinata di oggi, venerdì 31 maggio, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area in cui ha preso fuoco a Grignasco un furgone della raccolta rifiuti. E’ avvenuto in via Camillo Cavour, davanti alla palestra comunale.

Per fortuna gli operatori che erano nell’abitacolo sono riusciti a scendere in tempo. Sulle prime si è tentato di fermare le fiamme con gli estintori di bordo, ma con scarsi risultati. Con il calore, sono anche esplosi gli pneumatici, e intanto che si attendeva l’arrivo dei vigili del fuoco, il furgone è stato completamente avvolto dalle fiamme. Tra l’altro, era colmo di materia plastica, perché oggi era giorno di ritiro di questo tipo di rifiuto.

L’intervento degli operatori

Sul posto, come si vede nel video di DroneAdventures, sono arrivati i vigli di Romagnano e di Varallo, tre mezzi in tutto. E’ intervenuta anche la polizia locale. Le fiamme sono state estinte in pochi minuti, dopo di che è stata messa in sicurezza la zona.

Ora si dovrà stabilire che cosa ha provocato le fiamme.

