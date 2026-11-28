Un quarantenne è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Tortona dopo essere stato sorpreso mentre sottraeva olio motore da alcuni mezzi pesanti parcheggiati in un’area di cantiere. L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli avviati dopo diverse segnalazioni di furti nella zona. I militari lo hanno colto direttamente sul fatto, mentre era impegnato nelle operazioni di prelievo.

L’uomo aveva già recuperato circa cento litri di lubrificante, servendosi di una pompa idraulica e di alcuni tubi. Aveva inoltre con sé altri strumenti utilizzati per compiere il furto. L’attrezzatura e l’automobile sono finite sotto sequestro, mentre i carabinieri hanno proseguito gli accertamenti per verificare se il quarantenne avesse nella propria disponibilità altro materiale di provenienza sospetta.

La sorpresa durante la perquisizione: droga e altre taniche

Il controllo non si è concluso con il recupero dell’olio sottratto nel cantiere. Durante la perquisizione personale, infatti, i carabinieri hanno trovato anche una quantità di sostanza stupefacente. Il quarantenne aveva con sé tredici grammi di cocaina, circostanza che ha determinato ulteriori contestazioni nei suoi confronti, oltre a quelle relative alla sottrazione del materiale dai mezzi pesanti.

Le verifiche sono state successivamente estese all’abitazione dell’uomo, dove sono emersi altri elementi. I militari hanno rinvenuto dieci taniche contenenti complessivamente 200 litri di gasolio, oltre a un ulteriore quantitativo di cento litri di olio motore. Un deposito di carburante e lubrificanti finito sotto sequestro, sul quale si concentrano gli approfondimenti relativi alla provenienza dei prodotti.

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Le segnalazioni dei furti e la decisione del giudice

L’operazione è maturata dopo una serie di episodi che avevano richiamato l’attenzione dei carabinieri sul fenomeno dei furti di gasolio e olio motore. Le segnalazioni avevano portato a predisporre una specifica attività di monitoraggio nella zona. Proprio questi controlli hanno permesso di sorprendere il quarantenne mentre si trovava all’interno dell’area di cantiere e stava prelevando il lubrificante.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di furto, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria. Per il quarantenne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura è stata adottata nell’ambito del procedimento, nel quale dovranno essere accertate le responsabilità relative ai fatti contestati.

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