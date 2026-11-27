Il terribile incidente di Lenta rischia di avere un bilancio ancora più tragico. Sono tornate ad aggravarsi le condizioni del ragazzo di 15 anni rimasto ferito nello schianto che, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre, è costato la vita a Giovanni Valenzisi, 17 anni, di Biella. Il quindicenne è ricoverato all’ospedale Maggiore di Novara, dove i familiari lo stanno assistendo fin dal giorno dell’incidente.

Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati dalla stampa, dopo alcuni segnali che avevano fatto sperare in un miglioramento sarebbero subentrate nuove complicazioni. Il quadro clinico viene ora descritto come estremamente preoccupante, tanto da far temere un secondo drammatico epilogo. La prognosi resta riservata e non risultano comunicazioni mediche ufficiali che permettano di formulare conclusioni definitive.

Scelti dalla redazione Scontro tra auto e camion sul ponte: una donna in codice rosso, altri due feriti

Le condizioni del quindicenne tornano a destare forte preoccupazione

Il ragazzo, residente nel quartiere Villaggio La Marmora di Biella, era uno dei cinque giovani che viaggiavano sull’Audi RS3 finita fuori strada lungo la provinciale 594 a Lenta. Era stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato all’ospedale di Novara, dove è tuttora ricoverato. La sua situazione è rimasta delicata fin dalle prime ore, richiedendo cure e assistenza nel reparto di rianimazione.

Nei giorni successivi all’incidente si erano alternate notizie preoccupanti e indicazioni di possibili miglioramenti. Gli aggiornamenti di venerdì 27 novembre riferiscono però di un nuovo peggioramento. La famiglia continua a seguire da vicino le condizioni del giovane, mentre resta altissima l’apprensione per la sua sorte, dopo una tragedia che ha già provocato la morte di un altro ragazzo.

Ieri a Biella l’ultimo saluto a Giovanni Valenzisi

Le notizie sulle condizioni del quindicenne arrivano all’indomani del funerale di Giovanni Valenzisi, celebrato giovedì 26 novembre nella chiesa parrocchiale del Villaggio La Marmora. Una folla di familiari, amici e conoscenti si è stretta attorno ai genitori del diciassettenne, morto nello schianto. Palloncini bianchi e azzurri, striscioni e tanti giovani hanno accompagnato l’ultimo saluto.

La scomparsa di Giovanni ha profondamente colpito il quartiere biellese, dove vivevano i ragazzi coinvolti nell’incidente. Il funerale è stato un momento di grande dolore per una comunità che, insieme al ricordo del diciassettenne, continua a seguire con apprensione le notizie provenienti dall’ospedale. Il timore è che alla prima vittima possa aggiungersene un’altra, rendendo ancora più pesante il bilancio della tragedia.

Lo schianto nella notte e le indagini dei carabinieri

L’incidente era avvenuto intorno alle 3.30 di domenica 22 novembre, lungo la circonvallazione di Lenta. Cinque giovani, di ritorno da una serata trascorsa nel Vercellese, viaggiavano su un’Audi RS3 guidata da un ventunenne. Per cause ancora da chiarire, la potente automobile era uscita dalla carreggiata, ribaltandosi e prendendo fuoco. Giovanni Valenzisi aveva perso la vita, mentre gli altri occupanti erano rimasti feriti.

La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri della compagnia di Borgosesia, impegnati negli accertamenti coordinati dalla Procura di Vercelli. Il conducente ventunenne risulta indagato per omicidio stradale aggravato, una contestazione sulla quale dovrà essere accertata ogni eventuale responsabilità. Intanto l’attenzione resta concentrata sul quindicenne ricoverato a Novara, nella speranza che possa superare le complicazioni sopraggiunte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati