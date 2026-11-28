Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 27 novembre, a Romagnano, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita mentre si trovava nei pressi di una villetta in costruzione. Il dramma si è consumato nella zona di via alla Mauletta, dove l’uomo stava lavorando insieme ad altre persone. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colto da un improvviso malore, che non gli ha lasciato scampo.

L’allarme ha fatto intervenire il personale sanitario del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il cinquantasettenne è deceduto in strada, nelle vicinanze dell’abitazione alla quale stava lavorando. Le circostanze precise della morte non sono state ancora chiarite e, al momento, non sono state rese note le generalità della vittima.

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Il dramma nei pressi di una villetta in costruzione

L’episodio si è verificato nel corso del pomeriggio, in una zona di Romagnano Sesia dove sono in corso lavori per la realizzazione di un’abitazione. L’uomo si trovava sul posto insieme ad altre persone quando si sarebbe sentito male. La situazione è precipitata fino al tragico epilogo, avvenuto prima che i soccorsi potessero salvargli la vita.

La presenza del cinquantasettenne in un contesto di lavoro aveva inizialmente fatto sorgere interrogativi sulla natura dell’accaduto. Le prime testimonianze raccolte, tuttavia, sembrerebbero orientare la ricostruzione verso un evento di natura medica. Non emergerebbero dunque elementi riconducibili a un incidente nel cantiere, anche se restano da chiarire le cause precise della morte.

Inutili i soccorsi del personale sanitario

Dopo il malore è stato richiesto l’intervento del 118, che ha raggiunto la zona di via alla Mauletta. Purtroppo, per l’uomo di 57 anni non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario non è riuscito a evitare il decesso, lasciando spazio al dolore per una morte avvenuta in circostanze tanto improvvise.

Non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo prima dell’accaduto, né su eventuali problemi medici pregressi. Per questo motivo non è possibile stabilire quale sia stata la causa specifica del malore. Le informazioni finora diffuse non consentono di formulare conclusioni definitive sulle circostanze che hanno provocato il decesso.

Le prime testimonianze escluderebbero un incidente sul lavoro

L’aspetto che emerge dalle prime ricostruzioni riguarda proprio la natura della tragedia. Sebbene il cinquantasettenne fosse impegnato in lavori presso una villetta in costruzione, le testimonianze raccolte non indicherebbero un evento traumatico legato alle attività svolte. L’ipotesi principale resta quindi quella di un malore improvviso, e non di un infortunio sul lavoro.

Al momento non sono state comunicate ulteriori informazioni sull’identità della vittima o sulla sua provenienza. Resta il bilancio di una tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì, quando un uomo ha perso la vita mentre si trovava al lavoro insieme ad altre persone. La ricostruzione definitiva delle cause del decesso richiederà ulteriori elementi, non ancora disponibili.

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