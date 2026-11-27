Partono i lavori sulle strade del centro storico di Borgosesia e per gli automobilisti sarà necessario prestare attenzione a chiusure e modifiche alla circolazione. Da lunedì 30 novembre inizieranno infatti gli interventi di sistemazione delle pavimentazioni in sasso, con i primi cantieri programmati in via Cairoli e via G. Ferrari. Le limitazioni interesseranno alcune fasce orarie della giornata, mentre in piazza Mazzini scatterà anche un divieto di sosta.

L’amministrazione comunale ha predisposto un programma che punta a ridurre al minimo i disagi per residenti, commercianti e automobilisti. Le chiusure saranno temporanee e riguarderanno soltanto i tratti interessati dai lavori, con alcune disposizioni particolari per chi abita nelle zone coinvolte. Il transito dei mezzi di soccorso sarà comunque garantito, mentre apposite deviazioni permetteranno di raggiungere le altre vie del centro.

Via Cairoli chiusa dalle 8.30 alle 12: come cambia la viabilità

Il primo intervento interesserà via Cairoli, dove lunedì 30 novembre sarà vietato il transito dalle 8.30 alle 12 nel tratto compreso tra i numeri civici 1 e 67, fatta eccezione per i mezzi di soccorso. Durante queste ore, i veicoli provenienti da piazza Parrocchiale non potranno proseguire lungo la strada interessata dal cantiere, ma dovranno obbligatoriamente svoltare in via Prev. Bocciolone.

Per i residenti del tratto coinvolto è prevista una modalità di accesso particolare. Sarà infatti consentito raggiungere le proprie abitazioni e successivamente percorrere la strada in senso contrario verso via Prev. Bocciolone. Una possibilità che richiederà la massima attenzione durante le manovre, considerando la presenza del cantiere e la temporanea modifica al normale senso di circolazione della strada.

Via G. Ferrari, deviazioni dalle 10 alle 15

Il secondo cantiere sarà aperto sempre lunedì 30 novembre in via G. Ferrari. In questo caso la chiusura scatterà alle 10 e proseguirà fino alle 15, interessando il tratto compreso tra i civici 27 e 47. I veicoli provenienti da via Giordano dovranno proseguire in direzione di via dott. Ferro e via Manifatture, per poi rientrare in via Ferrari e raggiungere il centro attraverso via Borgofranco.

Anche in questo caso sono previste disposizioni specifiche per le persone che abitano nella zona del cantiere. I residenti dei civici dal 27 al 47 potranno accedere da via Borgofranco e percorrere in senso contrario il tratto interessato dai lavori. Il Comune raccomanda particolare prudenza negli spostamenti, soprattutto durante le operazioni di ingresso e uscita dalle abitazioni, per evitare situazioni di pericolo.

Piazza Mazzini, divieto di sosta fino a mercoledì

Le modifiche alla viabilità comprenderanno anche piazza Mazzini. Dalle 14 di lunedì 30 novembre alle 9 di mercoledì 2 dicembre sarà vietata la sosta nel tratto compreso tra i civici 1 e 13. Si tratta della fila di parcheggi che si estende dalla banca alla drogheria Remogna. Gli automobilisti dovranno quindi utilizzare altri spazi per lasciare le vetture durante il periodo interessato dal provvedimento.

«Abbiamo fatto in modo di concentrare gli interventi in fasce orarie ristrette, per dare il minor disagio possibile sia ai cittadini che ai commercianti», spiega l’assessore alla viabilità Paolo Urban. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Uglietti Porfidi di Cerano. Al termine di ogni intervento saranno posizionate piastre metalliche carrabili, che permetteranno il passaggio dei veicoli mentre i materiali utilizzati completeranno la maturazione.

L’assessore Urban: «Chiediamo un po’ di pazienza»

La sistemazione delle pavimentazioni in sasso rientra negli interventi destinati a migliorare le condizioni delle strade e delle piazze del centro cittadino. La scelta di lavorare su tratti circoscritti e in orari definiti punta a limitare le ripercussioni sulle attività quotidiane. Le piastre metalliche consentiranno di ripristinare il transito dopo i singoli interventi, senza dover attendere il completo consolidamento dei materiali.

«A nome di tutta l’amministrazione ringrazio fin d’ora cittadini, residenti e commercianti per la collaborazione», conclude Urban. «Vi chiediamo un po’ di pazienza nei prossimi giorni, nella consapevolezza che questi lavori contribuiranno a rendere più sicure e curate le strade e le piazze del nostro centro storico». L’obiettivo è migliorare la sicurezza e il decoro delle pavimentazioni, cercando di contenere i disagi durante i cantieri.

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