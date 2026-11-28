Un violento scontro tra un’automobile e un furgone, poi la vettura che esce di strada e si ribalta su un fianco. Momenti di paura l’altro mattina a Santhià, dove intorno alle 8 si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 3. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, rimasto ferito e successivamente trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Nonostante il ribaltamento del veicolo, l’automobilista è riuscito a lasciare autonomamente l’abitacolo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, infatti, l’uomo si trovava già all’esterno della vettura. È stato quindi assistito dal personale sanitario, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della zona interessata dall’incidente.

Lo scontro sulla provinciale e l’auto ribaltata

L’incidente è avvenuto lungo la SP03, nel territorio comunale di Santhià. Secondo le informazioni diffuse nelle ore successive, un’automobile e un furgone sono entrati in collisione per ragioni ancora in fase di accertamento. Dopo l’impatto, la vettura ha perso la propria traiettoria, finendo fuori dalla carreggiata e adagiandosi su un fianco.

Una scena che ha richiesto l’intervento dei soccorritori, anche per verificare le condizioni di chi si trovava a bordo dei mezzi. L’auto era occupata soltanto dal conducente, che non è rimasto intrappolato nell’abitacolo. È riuscito infatti a uscire senza attendere l’intervento dei vigili del fuoco, nonostante le conseguenze dello scontro e il ribaltamento del veicolo.

Sul posto il 118 di Alice Castello e i vigili del fuoco

Per prestare soccorso all’automobilista è intervenuto il personale sanitario del 118 proveniente da Alice Castello. Dopo la prima assistenza sul luogo dell’incidente, il conducente è stato accompagnato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Le cronache disponibili non precisano l’ospedale di destinazione né la gravità delle lesioni riportate.

Insieme ai sanitari sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. I pompieri hanno provveduto a controllare i veicoli e l’area dello scontro, intervenendo per eliminare eventuali situazioni di pericolo. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle conseguenze riportate dalle persone a bordo del furgone.

I carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sulla provinciale sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santhià, ai quali sono stati affidati i rilievi necessari per chiarire quanto accaduto. I militari si sono occupati inoltre della gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso. Le cause della collisione tra i due veicoli restano da accertare, così come le eventuali responsabilità dei conducenti.

Gli approfondimenti dovranno ricostruire la sequenza che ha portato allo scontro e alla successiva uscita di strada dell’automobile. Al momento non risultano informazioni su eventuali infrazioni o altre circostanze che possano aver provocato l’incidente. Resta il bilancio di un automobilista ferito e trasportato in ospedale, dopo essere riuscito a uscire da solo dalla vettura ribaltata.

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