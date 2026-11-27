Un movimento sospetto alla vista dei carabinieri, alcune settimane di indagini e infine il blitz notturno. È così che a Crescentino i militari dell’Arma sono riusciti a individuare e arrestare un uomo ricercato per una condanna definitiva legata allo spaccio di droga. L’operazione si è conclusa con due arresti, il sequestro di sostanze stupefacenti e la denuncia di altre tre persone accusate di aver favorito la latitanza.

Ma durante l’intervento si sono vissuti anche momenti particolarmente concitati. Un carabiniere è stato aggredito e morso da un cane, che secondo la ricostruzione dei militari sarebbe stato aizzato contro di loro da uno degli indagati. Il militare ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Nonostante l’imprevisto, l’operazione è stata portata a termine e i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Vercelli.

La fuga alle sirene che ha insospettito i carabinieri

La vicenda ha avuto inizio alcune settimane prima, quando i carabinieri della stazione di Crescentino erano intervenuti presso un’abitazione per una segnalata lite familiare. Mentre raggiungevano il luogo con i dispositivi acustici in funzione, avevano notato un uomo allontanarsi rapidamente da una palazzina vicina. Un comportamento furtivo che non era passato inosservato agli occhi dei militari.

Quella reazione, forse provocata proprio dal suono delle sirene, ha fatto nascere alcuni sospetti. Sono così iniziati accertamenti, raccolte di informazioni e servizi di osservazione. Gli investigatori hanno individuato un possibile rifugio di un ricercato, un cittadino di origine colombiana, senza fissa dimora, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino.

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Una condanna definitiva e il ritrovamento della droga

L’uomo doveva scontare una pena definitiva di due anni, quattro mesi e quindici giorni di reclusione per reati legati allo spaccio di stupefacenti commessi a Torino nel 2021. Dopo aver individuato il possibile nascondiglio, i carabinieri hanno organizzato l’intervento per eseguire il provvedimento. Il blitz è scattato durante le ore notturne, con una successiva perquisizione dell’abitazione.

All’interno dell’alloggio i militari hanno trovato 65 grammi di ketamina, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, oltre a 15 grammi di hashish e altrettanti di marijuana. La sostanza stupefacente era nella disponibilità di due persone: il ricercato e un giovane del posto, nato nel 2004. Per entrambi è scattato anche l’arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio in concorso.

Il cane contro i militari: carabiniere ferito alla coscia

Le operazioni di cattura non sono state prive di difficoltà. Durante l’intervento, secondo quanto ricostruito dall’Arma, uno degli indagati avrebbe aizzato il cane presente nell’abitazione contro i militari, nel tentativo di ostacolare la loro azione. L’animale ha morso un carabiniere alla coscia destra, provocandogli una ferita che ha richiesto il ricorso alle cure mediche.

Il militare è stato visitato al pronto soccorso di Vercelli, dove i sanitari hanno stabilito una prognosi di sette giorni. Nonostante il ferimento del collega, i carabinieri hanno proseguito l’operazione riuscendo a riportare la situazione sotto controllo. Per l’aggressione sono state contestate anche resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei confronti del presunto responsabile.

Tre persone denunciate per aver favorito la latitanza

Gli accertamenti hanno coinvolto anche altre persone che, secondo gli investigatori, avrebbero contribuito a nascondere il ricercato, permettendogli di sottrarsi all’esecuzione della pena. Due uomini e una donna sono stati denunciati in stato di libertà per favoreggiamento personale. La loro posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei successivi sviluppi dell’inchiesta.

Al termine delle formalità, i due arrestati sono stati accompagnati alla casa circondariale di Vercelli. L’operazione ha permesso di eseguire una condanna definitiva e di individuare una presunta attività di spaccio. Restano da accertare le responsabilità relative ai nuovi reati contestati, per i quali gli indagati devono essere considerati innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

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