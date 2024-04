Gatto scuoiato vivo in strada, sconcerto nel paese. E’ accaduto in un centro dell’Alessandrino. Per gli animalisti si è trattato del gesto sadico di una persona.

Gatto scuoiato vivo in strada, sconcerto nel paese

Un gatto trovato scuoiato e agonizzante in strada a Sale, in provincia di Alessandria. E’ stata la polizia locale a provvedere al trasporto in un ambulatorio veterinario, dove però il povero micio è morto poco dopo il ricovero. Le brutali ferite non lasciavano molte speranze.

«Attendiamo l’esito dell’autopsia – ha dichiarato Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali –. Ma i tagli della pelle che ho avuto modo di vedere, potrebbero escludere l’ipotesi che sia stata l’aggressione di un cane. Più probabile un atto di sadismo».

LEGGI ANCHE: Gatto incastrato nel motore: arrivano i vigili del fuoco a liberarlo

Ci sono dei precedenti

Si spera che le registrazioni di qualche videocamera possano far luce sull’episodio. «Purtroppo – ha aggiunto Rizzi – sarebbe solo l’ultimo caso di una lunga serie».

Lo scorso dicembre infatti un gattino privato della propria pelle era stato rinvenuto ad Angri, in provincia di Salerno, seguito pochi giorni dopo da un secondo gatto al quale era stato inserito un petardo in bocca in provincia di Barletta-Andria-Trani. A gennaio, invece, il cane Pit bull “Aron” venne arso vivo a Palermo e purtroppo anche per lui non c’è stato nulla da fare. L’ultimo caso, sempre nel capoluogo siciliano, è di un povero cane picconato in testa e gettato nell’immondizia.

«Credo – ha aggiunto Enrico Rizzi – che se da un lato è possibile pensare ad atti di persone squilibrate, dall’altro non può non rilevarsi la pericolosa incongruità della legge italiana sul maltrattamento di animali. Nessuno, infatti, nonostante i facili slogan che vedo ancora fare, rischia la galera mentre le sanzioni, considerate le enormità delle crudeltà inflitte, sono irrisorie».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook