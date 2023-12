Giornalista sportivo morto a soli 55 anni: addio Marco Foti. Da tempo lottava contro una malattia, il funerale oggi pomeriggio a Pettenasco.

Giornalista sportivo morto a soli 55 anni: addio Marco Foti

Si è spento dopo una lunga malattia il noto giornalista locale Marco Foti, attivo soprattutto nelle cronache sportive del Noavarese: appassionato di calcio ha sempre raccontato con passione le partite del Novara Fc.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla famiglia a mezzo social. «Dopo una lunga battaglia contro la malattia che lo aveva colpito, e contro la quale ha lottato con grande determinazione e coraggio, ha reso tutti noi orgogliosi della forza che ha dimostrato in questi duri mesi.

Ci tenevamo a ringraziare, da parte di Marco, tutti coloro che in questi anni lo hanno conosciuto e che hanno condiviso con lui le esperienze che usava sovente raccontarci con grande passione. In particolar modo tutta la comunità dei tifosi del Novara per la quale Marco si è sempre dedicato con amore».

Il ricordo del Novara Football Club

«Novara Football Club piange la scomparsa di Marco Foti, giornalista e grande tifoso del Novara. Negli anni ha sempre seguito la maglia azzurra, trasmettendo la propria passione attraverso le sue radiocronache, non mancando mai di professionalità. Il Club esprime tutta la propria vicinanza alla famiglia e porge le più sentite condoglianze in un momento così difficile. Ci mancherai Marco».

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, sabato 16 dicembre, nella chiesa dei Santi Audenzio e Caterina di Pettenasco, a parteire dalle 15.

